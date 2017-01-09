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Şehidin kardeşi: Acımız büyük ama gururumuz daha büyük

İzmir'deki terör saldırısında faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in kardeşi 'Acımız büyük ama gururumuz daha büyük' dedi.

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İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'daki ailesine taziye ziyaretinde bulunan vatandaşlar şehit polis ile gurur duyduklarını belirtiyor.

Şehit polisin kardeşi Vedat Sekin, destek için arayan ve gelen herkese teşekkür ederek, "Acımız büyük ama gururumuz daha büyük" dedi..

AĞAR'DAN ŞEHİT EŞİNE TAZİYE TELEFONU

Kadınlar için de aynı caminin kadınlar mescidi ve Kuran Kursu'nda taziyeler kabul edildi. Burada taziyeleri kabul eden şehidin eşi Rabia Sekin, eşi ile ilgili gazetecilere konuşmadı. Ancak İçişleri Eski Bakanı ve Elazığlı siyasetçi Mehmet Ağar da şehidin eşi Rabia Sekin'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Ağar ile telefonda konuşan şehidin eşi Rabia Sekin, "Eşimle gurur duyuyorum. Acımız çok büyük. Çocuklarım babasız kaldı, yoksa vatan sağolsun" ifadelerini kullandı..

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