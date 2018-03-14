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Çiftlik Bank Kayseri Şarküteri kepenk kapattı

Kurulduğu günden bugüne kadar yüz binlerce üyesi olan, ardından üyelerini mağdur edip milyonlarca TL ile kayıplara karıştırdığı iddia edilen Mehmet Aslan’ın sahibi olduğu Çiftlik Bank’ın Kayseri’deki şarküteri bayisine içi boşaltılarak kilit vuruldu.

  • İHA
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27 yaşındaki Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın bu projeyi üretti. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl’de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı. Daha sonra son dönemin popüler oyunlarından birisi olan Çiftlik Bank il ve ilçelerde şarküteri bayilikleri dağıtmaya başladı. Kayseri’de de bir süre önce İstasyon Caddesi’nde açılan Çiftlik Bank şubesi burada hizmet vermeye başladı.

Operasyon yapıldı, sahibi kayıplara karıştı

Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu ve çok kısa sürede on binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan Çiftlik Bank'ta bir süredir üyelere ödeme yapılmıyordu. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Şirket sahibi Mehmet Aydın kayıplara karıştı. İstasyon Caddesi’nde hizmet veren Çiftlik Bank Şarküteri Mağazası’nın, operasyonların ardından açılmadığı görüldü. Çiftlik Bank şarküterinin hedef olmamak için kepenk kapattığı, dükkan içerisinde hiçbir malzeme olmadığı ve dükkanın boşaltıldığı görüldü.

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