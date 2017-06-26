Elazığ Karakoçan ilçesi ile Bingöl il sınırı arasında teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
Elazığ Karakoçan ilçesi ile Bingöl il sınırı arasında teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı.
- DHA
Elazığ Karakoçan ilçesi ile Bingöl il sınırı arasında teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı.
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