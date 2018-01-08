1 milyon TL’lik asfalta 5 milyonluk fatura

Beşiktaş'tan Hakkâri'ye uzanan yolsuzluk köprüsü, Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerinin raporunda tüm ayrıntılarıyla anlatıldı.

Ulaşılan rapora göre, yolsuzluk ve FETÖ bağlantısı iddialarından görevden uzaklaştırılan CHP'li Murat Hazinedar'ın başkanı olduğu Beşiktaş Belediyesi, 2014'te kardeş belediye ilan ettiği HDP'li Hakkâri Belediyesi'ne asfalt yardımı yapma kararı aldı.

Belediyeler arasındaki sözleşmede, işin teknik takip ve kontrolünü Hakkâri Belediyesi, maliyeti ise Beşiktaş Belediyesi üstlendi.

Ancak Başkan Murat Hazinedar, işin ivedi oluşunu ve mali sıkıntıları gerekçe göstererek maliyetin belediyeye ait Beltaş Vakfı'ndan ödenmesi yönünde sözleşmeye aykırı bir karar çıkarttı.

Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayan vakfın başkanlığını da yürüten Hazinedar, hiçbir pazar araştırması ve fiyat teklifi almadan işi İstanbul merkezli Özayıklar firmasına yaptırıyormuş gibi evrak düzenledi. Beltaş Vakfı, söz konusu iş için firmaya 5 milyon 15 bin lira ödedi. Ancak Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılan değerlendirme sonucunda Özayıklar firmasınca düzenlenmiş "hakediş raporu" verilerinden hareketle, söz konusu işin maliyetinin en fazla KDV hariç 2 milyon 727 bin 805 lira 79 kuruş lira olabileceği hesaplandı.

Raporda, Hazinedar'ın sözleşmeye aykırı davranarak firmaya 1 milyon 522 bin 194 lira 21 kuruş fazla ödeme yaptığı belirtildi.

'1 MİLYON EDER'

Sözleşme kapsamında Hakkâri il merkezine 2014 yılı içinde toplam bin 800 metre asfalt serildi. Vakıftan yüklenici firmaya KDV hariç 5 milyon 15 bin lira ödendi. Ancak Hakkâri Valiliği'nce yerinde yapılan tespitlerde 2014 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre en fazla 1 milyon lira imalat yapıldığı anlaşıldı. Bu durum müfettişi raporlarında, "İşin maliyetinin en az 5 katı tutarında ödeme yapılmak suretiyle gerçekleştirilen yolsuzluk ve usulsüzlükle Beşiktaş Belediyesi Beltaş Vakfı zarara uğratılmış ve yüklenici firmaya haksız menfaat sağlanmıştır." denildi.

KAYYUM ÖNERİSİ

Raporda ayrıca Başkan Hazinedar ve vakıf üyeleri Rifat Örnek, Ayça Lütfiye Akpek, Sabri Özkan Erbakan, Ali Şahin, Hasan Anıl Cansızoğlu ve Onur Çetin Kumbaracıbaşı'nın görevlerinden uzaklaştırılmaları ve yerlerine kayyum atanması önerildi. [Kaynak: Sabah]