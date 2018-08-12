1 tonluk kurban 'Gladyatör' 15 bin liraya satıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki hayvan pazarında satışa çıkarılan "Gladyatör" isimli 1 tonluk kurbanlık dana, 15 bin liraya satıldı.

İlçede Kızık köyü yolu üzerinde kurulan hayvan pazarında, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor. Çevre belde ve köylerden pazara gelen hayvan satıcıları, yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanları görücüye çıkarıyor.

Pazarın en gözde kurbanlığı 1 tonluk "Gladyatör" isimli simentel cinsi dana, bugün 15 bin liraya alıcısını buldu.

Kurbanlığın sahibi Kamil Türkavcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazarın en büyük hayvanı olan Gladyatör'ü 2 yılda yetiştirdiklerini söyledi.

Türkavcı, kurban fiyatlarının bu yıl çok uygun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Pazar bu yıl geçen yıl ile aşağı yukarı aynı. Her bütçeye göre hayvan bulunuyor. Vatandaşlar piyasayı araştırıyor. Fiyatlar yerli büyükbaş hayvanlar için 4 bin liradan başlıyor, 15 bin liraya kadar çıkıyor. Bizim yetiştirdiğimiz 1 tonluk "Gladyatör " isimli danayı 15 bin liraya sattık. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun."

“Dolara değil, kurbanlığa para yatırsınlar”

Hayvan yetiştiricisi Ali Sarı da pazardaki kurbanlık fiyatlarının çok pahalı olmadığını belirterek, “Paraları dolara yatırmasınlar, gelip kurbanlıklarını alsınlar. Fiyatlar çok uygun. Kurbanda et yesinler.” diye konuştu.

Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Bu yılın en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının 7000, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 1.000 TL olması öngörülüyor.

Zincir marketlerin de gelecek talebi karşılamak için şimdiden kurban satışına başladığının altını çizen Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, özellikle İstanbul’da Kurban Bayramı’na 10 gün kala satışların hareketlendiğini ve rakamların semtlere göre bile değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

Bu yıl küçükbaş hayvanın ortalama 1,000, büyükbaşın ise ortalama 7000 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkmasını öngördüklerini dile getiren Tunç, en büyük sıkıntının yükselen döviz kuru nedeniyle maliyeti artan yem ve yakıt olduğunu kaydetti.

DÖVİZ KURU BELİRLEYİCİ OLACAK

Geçen yıl pazarda büyükbaş hayvanın fiyatı 6 bin ile 22 bin lira arasında değişirken, küçükbaş kurbanlıklar ise 600 lira ile bin 200 lira arasında satışa çıkmıştı. Yapılan satışlardan ise toplamda 10 milyar liranın üzerinde gelir elde edilmişti.