10 bin genç atalarına 'Vefa' için yürüyecek

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıl dönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek "57. Alay Vefa Yürüyüşü"ne bu yıl yurt içi ve dışından 10 bin genç katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen etkinlik çerçevesinde bölgeye gidecek gençler, Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda toplanacak.

25 Nisan'da şafak vaktinde şehitlere saygı için yapılacak top atışıyla uyanacak gençler, sabah namazı kıldıktan sonra yaklaşık 8 kilometrelik bir yürüyüşle Conkbayırı'na ulaşarak atalarını anacak.

Gençlerin Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için güzergah boyunca bazı noktalarda ses ve sis fişekleri atılacak.

-"81 ilinden izciler dedelerini anmak için Çanakkale'ye gelecek"

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 81 ilinden izcilerin dedelerini anmak için Çanakkale'ye geleceğini söyledi.

Yaklaşık 6 bin izcinin yürüyüşe katılacağına işaret eden Subaşı, "Azerbaycan, Makedonya, Gürcistan ve Sırbistan'dan da katılım olacak. Suriye ve Filistinli bin civarında mülteci izci de bizim aramızda bulunacak. Sabah namazıyla hareket edeceğiz, duygulu bir etkinliğe imza atacağız." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Okur da her yıl şehitleri anmak üzere binlerce gencin Çanakkale'ye akın ettiğini bildirdi.

Bunun büyük bir arzu haline dönüştüğünü ifade eden Okur, Çanakkale ruhunun bu anlamda Türk milletini motive eden temel bir unsur olduğuna dikkati çekti.

Kara Savaşları'nın 103. yıl dönümü anma törenleri kapsamında düzenlenecek yürüyüşe 81 ilden katılım sağlanacağını aktaran Okur, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz Kocadere Kamp Alanı'nda konaklayacak. Sabah namazına müteakip vefa yürüyüşüne başlayacak. Etkinliğimize 6 bin civarında da izci kardeşimiz gelecek. Yaklaşık 10 bine yakın kardeşimiz bu sene ecdadının izinde vefa yürüyüşünü gerçekleştirecek."