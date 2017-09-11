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10 bin Suriyeli sığınmacı iş sahibi yapıldı

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapan 'Rızık' adlı kurumun, şu ana kadar 10 bini aşkın kişinin iş bulmasına katkı sağladığı bildirildi.

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Suriye Forumu'na bağlı Rızık Mesleki Gelişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, kurulduğu ilk günden bu yana mesleki yeterliliğe sahip bir çok Suriyeliye destek veren kurumun şu ana kadar çeşitli alanlarda 10 bini aşkın Suriyeli sığınmacının iş bulmasına yardımcı olduğu belirtildi.
 
Bini aşkın Suriyeli stajyere mesleki eğitim verilen kurum bünyesinde, şu ana kadar yaklaşık 57 bin kişinin hizmet aldığı kaydedildi.
 
Açıklamada ayrıca liyakatlı Suriyelilerin, çalışmalarını destekleyen ve ulaşım alanlarını genişleten Türk şirketleri ve kurumlarıyla işbirliği içerisinde, Türkiye'deki çalışma alanında entegrasyonunun sağlandığı ifade edildi.
 
Gaziantep, Şanlıurfa ile İstanbul'da şubeleri olan ve 2014'ten bu yana hizmet veren "Rızık Mesleki Gelişim Kurumu", Türkiye'de sayıları 3 milyonu aşan Suriyeli sığınmacıya mesleki eğitim vererek onlara istihdam olanakları sağlıyor.

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