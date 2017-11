10 Kasım ile ilgili şiirler 10 Kasım kısa uzun Atatürk şiirleri ve mesajları

10 Kasım ile ilgili şiirler haberimizde.10 Kasım 2017 yaklaşması ile birlikte milyonlarca kişi bu özel gün için "En güzel kısa ve uzun 10 Kasım şiirlerini" merakla araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 79. ölüm yıl dönümü ile bu sene çeşitli törenlerle anılacak. Her sene olduğu gibi bu sene de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Türkiye'nin 81 ilinde 10 Kasım şiirleri okunacak. Tarih 10 Kasım 1938'i gösterdiğinde, Sabah saat 09.05'te Dolmabahçe'deki odasında hayata gözlerini yumdu Mustafa Kemal Atatürk. Ölümünün 79. yılında, her yerde anılacak. Okullarda anma töreninin yapılacağı 10 Kasım ile ilgili kısa 2- 4 kıtalık şiirleri haberimizden bulabilirsiniz.



10 KASIM 1938 ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ



Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1937 yılından itibaren bozulmaya başlamış ve 10 Kasım 1938'de ise hayata gözlerini yummuştur. Atatürk'ün anıt mezarı Anıtkabir'in yapımına 1944 yılında başlandı ve 1953 yılında tamamlandı. Ölümünden 15 yıl sonra 10 Kasım 1953'te Atatürk'ün cenazesi Ankara Etnografya Müzesi'nden alınarak törenle Anıtkabir'e getirilmişti.







10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftası



Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938 günü saat 09:05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir.



10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir



10 KASIM ŞİİRLERİ



10 Kasım anma törenlerinde okunmak üzere yazılmış birbirinden değişik yeni 10 Kasım Atatürk Haftası Şiirleri, şiir okuması için seçilen kişiler tarafından tören alanında kürsüden okunmaktadır.



Her yaştan çocuk ve gençlerin genelde ezbere okuduğu bu şiirlerin özünde, Atatürk’e duyulan özlem ve ona duyulan hayranlık bulunmaktadır.



Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938 günü saat 09:05’te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk’ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk’le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir.







10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara’da resmi tören yapılmaktadır.



Türkiye’nin genelinde de yas tutulmaktadır.



Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05’te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler.



Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.



Atatürk’ün ilk hastalık belirtisi 1937 yılında ortaya çıktı. 1938 yılı başlarında Yalova’da bulunduğu sırada, ciddî olarak hastalandı.



Buradaki tedavi olumlu sonuç verdi. Fakat tamamen iyileşmeden Ankara’ya yaptığı yorucu yolculuk, hastalığının artmasına sebep oldu.

Hastalığının ciddiyetini kavrayarak 5 Eylül 1938’de vasiyetini yazıp servetinin büyük bir kısmını Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarına bağışladı.

Atatürk’ün hastalığı tekrar şiddetlendi. 8 Kasımda sağlığıyla ilgili raporlar yayımlanmaya başlandı.



Bütün memleketi tekrar derin bir üzüntü kapladı.



Her Türk’ün kalbi onun kurtulması dileğiyle çarpıyordu.



Ancak, kurtarılması için gösterilen çabalar sonuç vermedi ve korkulan oldu.



Dolmabahçe Sarayı’nda 10 Kasım 1938 sabahı saat dokuzu beş geçe, insan için değişmez kanun, hükmünü uyguladı.



İşte Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Atatürk Haftası için yazılmış en güzel Atatürk Haftası şiirleri:



10 Kasım Atatürk Haftası Şiirleri



ATATÜRK

Sen Atatürk’ü tanımazsın çocuğum

Ne insandı O, ne insandı.

İzmir’e gelişini görseydin.

Ne şanlıydı O, ne şanlıydı.



Benzerdi sana, bana

Bizim gibiydi eli, ayağı

Ama bir yol baksaydın yüzüne.

İçin sevgisiyle dolardı.



Vapura biniyorsak dilediğimizde,

Sokakta geziyorsak hür,

İyi bak dört yana,

Atatürk’ün aklı görünür.



Arı Türkçe konuşuyorsak,

Türkçe düşünüyorsak bugün,

Her işimizde O’nun gücü.

Büyük öğretmeni Türk’ün.



Halkımızın arasında, halktan,

Davul vurur dengi dengine.

Dünya rastlamış mıdır?

Atatürk’ün dengine.



N. Ulvi AKGÜN







ATATÜRK’Ü DUYMAK



Ulu rüzgâr esmedikçe

Yaşamak uyumak gibi.

Kişi ne zaman dinç;

Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.



Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

Ekmek olmak için önce

Buğday olmak gibi.



Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

Her ışık-kaynak gibi.



En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

Daha da yakınsın, daha da sıcak

Bıraktığın toprak gibi.



Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

Olmaya devlet cihanda Atatürk’ü duymak gibi.

Behçet NECATİGİL



ATATÜRK GÜLÜMSEDİ



Atatürk gülümsedi öğretmenim

Siz sınıfa girince

Dağıldı kara bulutlar

Açıldı gonca.



Baktı ki okul yenidir

Siz yenisiniz düşünceler yeni

Atatürk gülümsedi öğretmenim

Saklayamadı sevincini.



Baktı ki gençsiniz bilgili

Eğitiyorsunuz yolunca yöntemince

Atatürk gülümsedi öğretmenim

Sevindi onca.



Baktı ki karışmış aramıza

Çiziyorsunuz yolu

Atatürk gülümsedi öğretmenim

Gözleri dolu dolu.



Anlaşılan bütün yaz

Atatürk gözünü kırpmamış

Çünkü boşmuş sıralar

Çünkü harf okunmamış.



………………………..



Ama baktı ki gün doğmuş

Bir koşu varmışız okula

Özlemle açılmış kitaplar

Bir iştah kızda oğlanda.



Baktı ki zil çalmış sınıfa girmişsiniz

Bütün bakışlar sizde

Günaydın demiş derse başlıyorsunuz

Sımsıcak bir sevgi gözlerinizde



Baktı ki Türkiye’si Türkiye’miz

Aydınlık ufuklara yürüyor hızla

Atatürk gülümsedi öğretmenim

Kürsüde kendini görünce.

Talât TEKİN



ATATÜRK YAZAR



Sordum seni;

Dağına, taşına Türkiye’min,

Herkes kendinden emin,

Yükseldi gür sesler;

Umutlar, sevgiler:

O biziz, O bizleriz.

Hepimiz bir parçayız

Atatürk’ten,

Bütün doğa,

Atatürk’ü anar,

Atatürk’ü şaşar.

Herşeydir OTürkiyem’de.

Göller, ırmaklar, ormanlar.

İmza imza Atatürk yazar.

M. Vasfi SARAL







BÜYÜK MİSAFİR

Bir sevinç incilemiş gözleri yaşlar yerine,

İzi üstünde gül açmış kapanan her yaranın.

Bir bahar yağmuru halinde derinden derine

Çağlıyor her yanı alkışla yeşil Marmara’nın.



Bu misafirdir, inan memleketin neyse varı,

Böyle bir yüz mü görür bir daha fâni ömrün?

Gelin ay Bahr-i Muhit’in köpüren dalgaları,

Kırk asırlık yolu bir hızda alan Türk’ü görün

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA



ATATÜRK’Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE



Sizler yaşadıkça çocuklarım

Ben de yaşıyorum demek,

İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler’le,

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Elele

Yanınızdayım



Sizler yaşadıkça çocuklarım

Daha ferah içim,

Gök daha geniş denizler daha geniş,

Vatan ya vatan,

Vatan sonsuzluktan gelmiş

Sonsuzluğa açılan yol

Vatan siz.



Sizler yaşadıkça çocuklarım

Bilin ki

Ben de yaşarım,

Bir sevinç düştü mü içinize

Bir keder düştü mü içinize

Bilin ki

Aranızda ben varım.

A. Rıza ERGÜVEN



BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL



Bir Tutkudur Mustafa Kemal;

Nice sevdalara değişilmeyen.

Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,

Bir baştır, vazgeçilmeyen…



Bir Türküdür Mustafa Kemal;

Suskun ağızlarda söyleşir, durur.

Çaltıburnu’nda gözetir denizi.

Köroğlu’nda bağdaş kurup oturur…



Bir İnançtır Mustafa Kemal;

Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.

Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.

Sakarya boylarından Akdeniz’e taşıyan…



Bir Anlamdır Mustafa Kemal;

Belkahve’den dürbünüyle seyrediyor İzmir’i.

Özgürlük diyor, al atının üstünde,

Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri…



Bir Bayraktır Mustafa Kemal;

Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.

Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,

Işık tutan, güç veren, yol bulan…

Y.Doğan ERGENELİ



KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN



Yan yana iki çocuk görsem

İşte Atatürk diyorum

Özgürlüğün toprağı uyanıyor

İçin için seviniyorum.



Koşuşan iki öğrenci görsem

İçimin güneşi ısınıyor

Yürüyen bir bakış gibi

Mustafa Kemal geliyor.



Kol kola iki işçi görsem

Ekmeğim çoğalıyor birden

Bir ışık düşüyor ortalığa

İşte Atatürk diyorum.



İşte Atatürk diyorum

İlk kuruluş öncüleri

Bir gül çağrısında hepsi

Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT



MUSTAFA KEMAL’LER TÜKENMEZ

Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir

Bu vatan bu topraklar cömert

Kutsal bir ateşim ki ben sönmez

İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez



Ben de etten kemiktendim elbet

Ben de bir gün geçecektim elbet

İki Mustafa Kemal var iyi bilin

Ben işte o ikincisi sonsuzlukta

Ruh gibi bir şey görünmez

İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez



Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda

Bilimin yapıcılığın aydınlığında

Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben

Evrensel yepyeni buluşlarda

Geriliği kovmuşum ben dönmez

İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez



Başın mı dertte beni hatırla

Duy beni en sıkıldığın an

Baştan sona herşeyiyle bu vatan

Sakın ağlamasın Kasım’larda Fatih’ler Kanunî’ler ölmez

İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez

Halim YAGCIOGLU



MUSTAFA KEMAL’İN ELLERİ



Elleri konuşuyor Mustafa Kemal’in;

Zaferi, barışı yaratmış elleri.

Hürriyeti, saadeti, adaleti

Sevgiyle dağıtmış elleri.



Elleri konuşuyor Mustafa Kemal’in,

İçli, temiz, mert elleri,

Bütün nimetlerini sunmuş bize

Türk sofrası gibi cömert elleri.



Elleri konuşuyor Mustafa Kemal’in;

Öğretmen elleri.

Bir tahta başında, bir kürsüde

Bize bizi öğreten elleri.



Elleri konuşuyor Mustafa Kemal’in;

Işık, deniz, sel elleri.

Bizi her şeyden çok seven

Güzel elleri.

A. Hikmet PAR



MUSTAFA KEMAL SESLENSE



Yüzyıllar öncesinden

Yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size

Ben Mustafa Kemal’im heyy…

Ben Mustafa Kemal’im.

Büyük büyük denizlerim vardır benim

Hürriyeti içmiş dalgalarım.

Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim

Ulusumun yarınında sevincim

Ben Mustafa Kemal’im heyy…

Karanlığı deler gözlerim.

Dalgalara binip gelmiş kahraman,

Gökçe gözlerine türküler yaktığımız…

Hâni bir güneş doğmuştu ya Samsun’dan

İşte benim…

Ben…

Mustafa Kemal…

Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda

Deyip, öyle girdim savaşa

Komut verdim

Şahlandı cümle vatan

Boğdum kör talihi zindanında.

Bahtı gülen anaları yurdumun

Gökleri, dağları, denizleri

Yarınları, güvenip de uyuduğum

Aslan yeleli ışığı sınırlarımın

Mehmetleri

Tutun ellerinden yüreklerinizin

Sevgilerinizle beni yıkayın.

Yüzyıllar öncesinden

Yüzyıllar sonrasından gelir sesim

Sevdiğim

Bir tanem

Türkiye’lim

Sen varoldukça belli ki

Ben Mustafa Kemal’im.

Sen var oldukça belli ki

Ben Mustafa Kemal’im.

B.Kemal ÇAĞLAR



MUSTAFA KEMAL’IN GÖK YAZILARI



Ben Mustafa Kemal, elimde tebeşir, Kocaman,

Mavicek bebelerin, ak kızların,

Taş ninelerin, çatal dedelerin gözleri, kocaman,

Bir 1O Kasım gecesi

Yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza:

-Ey Türk gençliği…



Ben Mustafa Kemal, doyamadım haykırmaya,

Şimdi destan ellerimle yazıyorum,

Yeşiline suyun,

Kuşun,

Yelin,

Yaprağın:

“Ne Mutlu Türküm Diyene.”



Ben Mustafa Kemal, önümde kırk bin köy,

Kırk bin ovaya karşı bir tek dağ gibiyim

Bayraklarım değerken evren bayraklarına şimdi,

Elimde tebeşir

Yazıyorum kara gecenin üstüne

Yazıyorum armağanımı:

“Övün, Çalış, Güven.”

F. Hüsnü DAĞLARCA



MUSTAFA KEMAL’E GİDEN YOL



Karşıda bir ışık, bir ümit yolu

Kollarımı yarına güvenle açacağım,

Karşıda bir ışık, bir ümit yolu

Bırakın, Mustafa Kemal’e varacağım.



Ellerimi uzatıyorum, daha ötede

Son duraktan biraz daha ötede

Gücümün kuvvetimin kesildiği yerde

Karşıda Mustafa Kemal’i görüyorum;



Gün geçer devir değişir

En olmaz istekler biter,

Bir ses bırakmaz kişiyi yerinde

Mustafa Kemal’in sesi, “İleri” der.



Boyuna yeniliğe, ileriye

Boyuna en yüce gerçeklere doğru!

Apaydınlık bir yoldasınız, bakın

Karşıda Mustafa Kemal, Mustafa Kemal yolu



Attığım her adımı biliyorum

Yarın daha güzel, daha aydınlık!

Nasıl durabilirim, Mustafa Kemal sesleniyor

Uzattım ellerimi varıyorum.



Yürüyorum, yılmadan yürüyorum

-Karşıda bir ışık, bir ümit yolu-

İşte, ışıklar içinde büyüyen

Mustafa Kemal’i görüyorum

Mustafa CANPOLAT



MUSTAFA KEMAL’İ DÜŞÜNÜYORUM



Mustafa Kemal’i düşünüyorum;

Yeleleri alevden al bir ata binmiş

Aşıyor yüce dağları, engin denizleri,

Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,

Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri…



Mustafa Kemal’i düşünüyorum;

Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında

Destanlar yaratıyor cihanın görmediği

Arkasından dağ dağ ordular geliyor

Her askeri Mustafa Kemal gibi.



Mustafa Kemal’i düşünüyorum;

Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel

Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere.

Al bir ata binmiş yalın kılıç

Koşuyorlar zaferden zafere…



Mustafa Kemal’i düşünüyorum;

Ölmemiş bir Kasım sabahı!

Yine bizimle beraber her yerde.

Yaşıyor dört köşesinde vatanın

Yaşıyor damar damar yüreklerde.



Mustafa Kemal’i düşünüyorum:

Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,

Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum.

Uykularıma giriyor her gece.

Elllerinden öpüyorum.

Ü.Yaşar OĞUZCAN



ÖĞRETMEN ATATÜRK



Yine derse giriyorsun Samsun kapısından

Selâmlıyor, seviyor tek öğretmenini

İl il, köy köy, can can

Tüm Anavatan.



Hemen başlıyor mutlu ders

Erzurum’dan

Sonra derinleşiyor volkan-öğütle

Sivas’taki son oturumdan.



Bütün memleket tek sınıf

Bir yön bayrak, bir yön tan

Öyle bir ödev veriyorsun ki öğretmenim

Süngü-kalemle başlıyoruz Afyon’dan.



Sınıfımız her an kutlu bir savaş

Öğretiyor, eğitiyorsun Ankara’dan

Hep birden söylüyoruz özgürlük türkümüzü

Vatanın uzaklıkları kalkıyor da aradan.



Mavi gözlerin hep barış barış

Mavi yüceliğin hep duman duman

Öyle alev alev bir ders ki

Yanıyor, yanması gerektiğinde her düşman.



Anlatış tadı, kıvam kıvam öz

Son bölüm: İlk hedef, Dumlupınar’dan

Kocatepe, yalnız coğrafya değil

Dağ dağ ateş yağdırıyorsun her damla kandan



Öpüyorsun hepimizi göz göz

Şehitler birinci geldikçe hep destan destan.



Yağmurlaşıyoruz er er Akdeniz’e

Ektiklerini biçiyorsun İzmir yollarından

Bir özgür meyva doğuyor Türklüğümüze

Tattırıyorsun utku yemişi utku dallarından.



Öğrenmeye son yok

Cumhuriyet, bir ders aynı konudan

Öğrendikçe özleşiyoruz da hep geçiyoruz

Senin yarattığın vatan-kanıdan.



Anlatıyorsun açık ve seçik

Yıkılıyor her gölge fikir-kurşundan

Dövüyorsun her yüreği örsünde devrimlerin

Tümleniyor her eksik, yaratan vuruşundan.



Yaşatarak öğretmek senin elinde

Sonsuz ders, tek hayat, bize bayraktan

Seni özledikçe bellemek güzel

Fikir-toprak oldu vatan, gerçek topraktan.



Sor bize her şeyi, konuşsun her öz

Başlayı versin en zor imtihan

Özgürlük güneşin ilk cevap, inan

Ey vatan-sınıfta ey Ata-vatan!..

İ. Zeki BURDURLU



RESİM



Her gün,

Enginlerden engin,

Yücelerden yüce

Bir duygu sarar bizi,

Bu sınıfa girince.



Yanda, bir uçtan bir uca

Mavi deniz,

Odanın içinde güneşleri bulunca

Isınırız.



Enginlerin engini deniz olsa

Deniz ufak!

Yücelerin yücesi güneş olsa

Güneş küçük!



İlk günü gördük, nerden geldi:

Duvardaydı

Denizleri, güneşleri

Küçülten büyüklük.



Kürsünün üstünde bir resim:

Gözleri denizlerden mavi

Bakışları güneşlerden sıcak,

Dört mevsim

Kürsünün üstünde:

Atatürk’ün arkasında al bayrak,

Kollarını kavuşturmuş göğsünde.



Bu resimle başlar bizim günümüz,

Karşımızda Atatürk’ü gördükçe,

Kıvançla dolar, taşar gönlümüz.



Öğretmenimizin kürsüde

Verdiği dersi

Dinler bizimle birlikte

Atatürk’ün resmi.



Çalışkanız, çünkü,

Çalışınca

Bakarız, Atatürk güldü.



Bir yanlışlık yapsak

Bulutlanır gözleri,

Anlarız, Atatürk üzüldü.



Gelsek kürsünün dibine

Görür bizi

Eğilince.



Kalksak, gitsek gerilere,

Otursak arkalarda;

Başımızı kaldırmadan duyarız

Atatürk orada.



Öteki odalarda

Başka başka resimleri Ata’mın.

Atatürk’üm, artık ömrüm oldukça

Bu resimle karşımdasın!



Yok hiç birinde

Bundaki tılsım,

Değişen çizgilerle

Canlı gibi bu resim.



Öyle canlı ki, sanırım,

Ben de bir gün okulu bitirince

Uzanan ellerinle

Okşanacak sırtım.



Öyle canlı ki, sanırım,

Karanlık bile olsa

Serpeceğin ışıkla

Aydınlanır yollarım.



Tıpkı sınıftaki gibi,

Yapacağım bir işte

Bu resmindir rehberim

Kötülüğe uzanırsam

Çat kaşlarını,

Tutulsun ellerim.



Tıpkı sınıftaki gibi,

Bütün ömrüm boyunca

Yaptığım bir işte

İyi, doğru oldumsa

Sevincini belli et,

Gülümse!



Yaprak yaprak dökülürken önümde

Her yıl, dört mevsim;

Sınıflar içinde yalnız bu sınıf,

Resimler içinde yalnız bu resim!

Behçet NECATİGİL



SEN VARSIN ATATÜRK’ÜM HER ŞEYİMİZDE



Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

Ekmeğim ak suyum berraksa,

Ağaçlar çiçek açıyor

Topraklar ısınabiliyorsa,

Sesim gür çıkıyor

Özgür özgür bakabiliyorsam,

Sen varsın gözbebeklerimde

Sen varsın Atatürk’üm sen varsın.



Yazabiliyorsam gönlümce

Okuyabiliyorsam…

Kazabiliyorsam toprağımı

Gün ışığında çapa kürek elde,

Çalışabiliyorsam gece gündüz

Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

Sen varsın yüreğimde

Sen varsın Atatürk’üm sen varsın.

M. Esat TOZKOPARAN



10 Kasım'da Atatürk için koşacaklar



10 Kasım Atatürk’ü Anma Yol Koşusu 10 Kasım 2017 Cuma günü saat 14:30’da Gölköy Uzungöl Tabiat parkında düzenlenecek. Ordulu Gençler atası için koşacak. Ordu Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan yarışlara Gençler kategorisinde, 15 ilden Bay-Bayan 250 sporcunun katılması bekleniyor. Bayanlarda 3.000 Metre, Erkeklerde ise 5.000 Metre koşulacak.







Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Bu yarışma Ulugöl’de düzenlediğimiz ilk resmi organizasyonumuz, katılım noktasında ilgi çok fazla. Bu organizasyonla Ulugöl Tabiat parkının tanıtımı olmuş olacak. Özellikle 10 Kasım’da böyle anlamlı bir organizasyonun parçası olmak Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Ordu’muzun en güzel yeri Ulugöl’de anmak ayrıca duygularımızı hüzünlendiren bir olay. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Valimiz Sayın Seddar Yavuz’a Atletizm Federasyonu Başkanımız Sayın Fatih Çintımar’a teşekkür ederim” diye konuştu.