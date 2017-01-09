10 Ocak Salı okulların tatil olduğu iller

Yurdumuzda etkili olan aşırı soğuk ve kar yağışlı hava öğrencilerin okullar tatil mi, Valiliklerden kar tatili açıklamaları var mı? diye sormalarına ve İnternette arama yapmalarına neden oluyor. Dün 36 şehirde okulların tatil edilmesi 10 Ocak Salı için de öğrencilerin tatil beklentilerine neden oldu. İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Konya, Edirne, Kütahya, Eskişehir, Kayseri, Sakarya gibi kentlerde yaşayan öğrenci ve velileri okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. 10 Ocak Salı okulların tatil edildiği illere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL

İstanbul Valisi Şahin, resmi Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın (salı)1 gün daha ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

KIRKLARELİ

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "10 Ocak Salı günü Kırklareli merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı idari izinlidir" denildi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10.01.2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan olumsuz kış şartları nedeniyle kent merkezi ile bağlı tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 10 Ocak Salı günü ara verildi.

Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

YALOVA

Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle bugün okulların bir gün tatil edildiği duyuruldu.

Valilik açıklamasında, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır” denildi.

BALIKESİR

Balıkesir'in Bandırma ve Gönen İlçelerinde, 10 Ocak Salı günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler tatil edildi.

Marmara bölgesinde etkili olan kar ve tipi Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde, anaokulu, ilk, orta ve liselerde okulların bir gün tatil olmasına neden oldu. Bu iki ilçede, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

TOKAT

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugüneğitime ara verildi.

SİNOP

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle bugün bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Saraydüzü ilçesinin tamamında, Erfelek, Türkeli, ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda bugün eğitime ara verildi.

SAKARYA

Sakarya’da Cuma gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde okullar 10 Ocak Salı günü 1 gün daha tatil edildiği açıklandı.

ORDU

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 10 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, "Olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Korgan, Kumru, Ulubey, Kabataş, Çatalpınar ve Mesudiye ilçelerinin tamamında eğitim öğretime 10 Ocak Salı günü ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarında bugün tatil edildiği belirtildi.

KOCAELİ

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının ve buzlanmanın etkili olmaya devam edeceği öngörüldüğünden, il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (Özel Rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de il merkezine bağlı köy okulları ve taşımalı eğitim yapılan okullar bir gün süre ile tatil edildi. Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle merkez ilçeye bağlı köy okullarının tamamı ve taşımalı sistemle eğitim yapılan tüm okulların bir gün süre ile tatil edildiği belirtildi.

SAMSUN

Samsun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Bu kapsamda ilçe Hıfzısıhha Kurullarınca Kavak, Vezirköprü, Terme, Havza, Asarcık, Ayvacık, Çarşamba'da köy okulları, Canik ilçesinde taşıma merkezli okullar, İlkadım'da Canik ilçesinden taşımalı gelen lise öğrencileriyle yine İlkadım'da Çatkaya ilkokulunda eğitime bir gün ara verildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl merkezinde bulunan okullar bugün tatil edilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere de bugün için bir gün idari izin verildi.

ÇORUM

Çorum'da etkili olan kar yağışı okullardaki eğitimi de engelledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Çorum'da 10 Ocak Salı günü taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz Pülümür, Nazimiye ve Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır” denildi.

MANİSA

Manisa'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Gördes ve Demirci ilçelerinin tamamında, Akhisar, Kırkağaç, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ise taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

İZMİR

İzmir'in Kiraz, Urla ve Tire ilçelerinde kar nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Böylece daha önce eğitime ara verildiği açıklanan Karaburun ve Bergama ilçeleriyle İzmir'de eğitime ara verilen ilçe sayısı 5'e yükseldi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Çelikhan, Gerger, Tut ve Besni ilçe merkezlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Gölbaşı ilçesinde ise ilçeye bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği öğrenildi.

SİVAS

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Hafik, Zara, İmranlı ve Ulaş ilçelerinde de taşımalı ile köy okullarındaki eğitime ara verildi.

GİRESUN

Giresun’un Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

MUĞLA

Muğla Valisi Amir Çiçek, Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan, Ula ile Seydikemer ilçelerindeki okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesini kararlaştırdıklarını bildirdi. Çiçek, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağını kaydetti.