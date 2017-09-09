10 yaşındayken öldürülen teyze çocuklarının aileleri kabirleri başında dua etti

Karabacak ve Yıldırım aileleri, önce evlerinin önünde lokma dağıttı, ardından avukatları İbrahim Erenci ve cinayet araştırma uzmanı emekli polis memuru Orhan Kemiksiz ile çocuklarının mezarına gitti.

Orhan Kemiksiz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dosyada gizlilik kararı olduğunu, şüphelilerin gözaltına alındığını kaydetti.

Büşra'nın annesi Hanife Karabacak ise "11 yıldır jandarmaya gidip geldik. Bizim televizyona çıkmamızı mı beklediler, neden 11 yıl biz bu acıyı yaşadık." dedi.

Tuğçe'nin annesi Ayşe Yıldırım da cinayeti çözme yolunda emeği olan avukat Erenci ve Kemiksiz'e teşekkür etti.

Savaştepe'de 2006 yılında ölü bulunan teyze kızları Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak'ın katil zanlısı oldukları iddiasıyla dün İzmir'de gözaltına alınan 5 şüphelinin sorguları Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde sürerken, firari bir zanlının yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.