10 yıldır aranan firari zanlı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, hakkında birden fazla cinayet, gasp, adam yaralama, silahlı çete kurma gibi çeşitli suçlardan aranan ve 10 yıldır firari olduğu öğrenilen Faruk S. (50) Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 aylık takibi sonucunda üzerinde taşıdığı sahte kimlikle yakalandı.

Çoğunlukla Mersin, Tarsus ve İzmir'de suça karıştığı öğrenilen, hakkında 9 ayrı suç kaydı bulunan Faruk S., Kozan-Feke Karayolu Sırelif mevkisinde beyaz bir otomobilin içinde üzerinde bulunan sahte kimlikle yakalandı.

Gözaltına alınarak sorgulanan Faruk S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.