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100 yaşında sandık başına gitti

16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu için oy verme işlemi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sürüyor. 100 yaşındaki Gülizar Albayrak da ilerleyen yaşına rağmen vatandaşlık görevini yapmak için torunu ile birlikte sandık başına gitti.

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Yamanegeli İlkokulu'ndaki 1144 nolu sandıkta oyunu kullanan Albayrak'ı, torunu Ali Albayrak oy kullanacağı okula getirdi. Babaannesinin koluna girerek oy kullanacağı sandığa kadar eşilik eden Ali Albayrak, babaannesi oyunu kullandıktan sonra yine koluna girerek okuldan ayrıldı.
 

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