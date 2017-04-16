100 yaşında sandık başına gitti

Yamanegeli İlkokulu'ndaki 1144 nolu sandıkta oyunu kullanan Albayrak'ı, torunu Ali Albayrak oy kullanacağı okula getirdi. Babaannesinin koluna girerek oy kullanacağı sandığa kadar eşilik eden Ali Albayrak, babaannesi oyunu kullandıktan sonra yine koluna girerek okuldan ayrıldı.
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