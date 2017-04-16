101 yaşındaki Mülkiye öğretmen oyunu kullandı
Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde yaşayan emekli öğretmen 101 yaşındaki Mülkiye Fıratoğlu, tekerlekli sandalye ile gelerek oyunu kullandı.
- DHA
Amasya´nın Merzifon İlçesi'nde yaşayan Cumhuriyetin ilk kadın öğretmenlerinden Mülkiye Fıratoğlu, anayasa değişikliği referandumu için tekerlekli sandalye ile gelerek sandık başında oyunu kullandı. İstanbul´da 1924 yılında öğretmenliğe başlayan Mülkiye Fıratoğlu, 50 yıl boyunca sürdürdüğü görevini 1974 yılında emekli olarak sonlandırdı.
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