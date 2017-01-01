11 cenaze yakınlarına teslim edildi
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 11 Türk vatandaşının cenazesi yakınlarına teslim edildi
- DHA
Ortaköy'deki Reina'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden 11'nin Türk vatandaşı, 24'nün yabancı, 4'nün ise kimliğinin henüz belirlenmediği öğrenildi. 11 Türk vatandaşın cenazesi yakınlarına teslim edildi. 28 cenazenin işlemleri ise devam ediyor.
Hayatını kaybedenlerden yabancılardan 7'sinin Suudi Arabistan, 2'si Hindistan, 1'i Kanada, 1'i Suriye, 1'i İsrail, 2'si Tunus, 4'ü Irak ve 1'i Lübnan, 1'i Belçika uyruklu olduğu belirtildi.
Hayatını kaybedenlerin 25'i erkek 14'ü ise kadın olduğu öğrenildi.
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