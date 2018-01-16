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11 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 1 ton 610 kilogram esrar, 510 kilogram eroin ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 9-16 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir haftada 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Buna göre, Ankara, Batman, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda bir ton 610 kilogram esrar, 510 kilogram eroin, 40 kilogram khat ve 9 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Açıklamada, gözaltı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

 

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