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11 Nisan’da Facebook boykotu düzenlenecek

Cambridge skandalıyla gündemden bir türlü düşmeyen Facebook, Mark Zuckerberg’ün ifade vereceği gün 24 saatlik bir boykota maruz kalacak. Operation Faceblock hareketi şirketin tüm uygulamalarını kapsayacak.

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Yaşanan skandalla birlikte 87 milyon kullanıcının bilgilerinin izinsiz olarak paylaşıldığının ortaya çıkmasıyla birlikte, bazı kullanıcılar (Buna ben de dahilim.) Facebook hesaplarını kapatarak tepki verdi. Bazıları ise günlük hayatlarına son derece entegre olması sebebiyle hala hesaplarını kullanmaya devam ediyor. Fakat bu tepki göstermek istemedikleri anlamına gelmiyor.
 
 
11 Nisan tarihinde düzenlenecek duruşmada ifade vermesi beklenen Mark Zuckerberg’ü o tarihte bir de başka sürpriz bekliyor. Zira Operation Faceblock hareketi o gün gerçekleştirilecek ve 24 saat boyunca Facebook, Facebook Messenger ve Instagram hesaplarının bloke edilmesini temsil ediyor olacak.
 
Yani siz de sosyal medya devine tepkinizi bir nebze de olsa göstermek istiyorsanız, Faceblock Operasyonu adındaki bu harekete katılabilir ve 11 Nisan tarihinde tüm Facebook ile ilintili sosyal medya hesaplarınızı geçici bir süreyle dondurabilirsiniz.
 
(ShiftdeIete)

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