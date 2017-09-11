11 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazada alkollü olan ve hız sınırını geçen sürücü tali kusurlu bulundu

Çorlu’da Bülent Ecevit Bulvarı’nda 27 Ocak 2017 tarihinde Habil Özgür yönetimindeki araç, Habibe Hacıoğlu ve 11 yaşındaki oğlu Egemen’in içinde bulunduğu araca süratle çarptı. Kazada futbol antrenmanından dönen Egemen hayatını kaybetti. Habibe Hacıoğlu ise yaralandı. Sürücü Habil Özgür çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada adli tıp raporu 6 ay sonra tamamlandı.

Raporda 80 km hız sınırı olan yolda 130 km’de takıldığı belirlenen ve yasal Alkol sınırını aşan sürücü Habil Özgür tali, anne Habibe Hacıoğlu ise asli kusurlu bulundu.

‘Tutanak tutan polis sürücünün yakın arkadaşı’

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporu gördüğü zaman sinir krizi geçiren Hacıoğlu, yeterli inceleme yapılmadığı söyledi. Kaza sırasında tutanak tutan polisin Habil Özgür’ün yakın arkadaşı olduğu için yanlış beyan verdiğini iddia eden Hacıoğlu şunları söyledi: “Kaza alanının krokisi doğru çizilmedi. Kamera kayıtları incelenmedi. Mahkeme de adli tıpta polisin tutanağına göre karar verdi. Ben yaralı olduğum için davaya katılamamıştım. İki duruşmada yol üzerindeki iki görgü tanığı ifade vermiş. Sürücünün kendileriyle yarıştığını ve bu yüzden hızını arttırdığını beyan etmiş. Ama bunlara rağmen serbest bırakıldı. Yeniden inceleme yapılmasını istiyoruz. Ben oğlumu kaybettim. Suçlu cezasını çekene kadar pes etmeyeceğim.” (Vatan)