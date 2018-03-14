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11 yaşındaki Emine Zehra, 6 ayda 146 kitap okudu

Kütüphaneden ödünç aldığı 146 kitabı 6 ayda okuyan 11 yaşındaki Emine Zehra Sonkaya, Türkiye çapında aykırı okuyucu seçildi.

  • İHA
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Mardin’in Midyat ilçesinde ikamet eden Emine Zehra Sonkaya ilçe kütüphanesinden 6 ay içerisinde ödünç aldığı 146’ı kitabı okuyarak Türkiye çapında aykırı okuyucu seçildi. Ablası evlendikten sonra kendisini avutabilecek şeylerle meşgul olduğunu ve kütüphaneye giden arkadaşlarına bakarak kitap okumayı bir alışkanlık haline getirdiğini ifade eden Sonkaya, “Kütüphanemizden 150’ye yakın kitap alıp okudum.  Babama ait iş yerinden de bir o kadar kitap alıp okudum. Kitap okumak benim için yaşam tarzı haline geldi. Bundan sonra da kitap okuyamaya devam edeceğim. Bize bu imkanı sağlayan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Emine Zehra Sonkaya’nın kitap okuma azmine hayran kaldığını belirten Mardin İl Kültür Turizm Müdürü Aladdin Aydın, “Çocuklarımızın kitap okuması, zamanlarını kütüphanede geçirmesi ve çeşitli etkinliklere katılmalarını her zaman destekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Yılın aykırı okuyucusu seçilen Emine Zehra Sonkaya, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin ve il Kültür Müdürü Alaaddin Aydın tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

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