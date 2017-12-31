Sağlık ve güvenlik ekipleri yeni yılı vatandaşlara hizmet vererek karşılıyor

Kentte sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yeni yıla saatler kala görevlerinin başında mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam ettiler. Sağlık ve itfaiye ekipleri gelen ihbarlar doğrultusunda olay yerlerine tıpkı normal mesai gününde olduğu gibi hızla ulaşmaya çalışırken, polis ve jandarma ekipleri ise yeni yılın huzurla karşılanması için yollarda ve sokaklarda güvenlik önlemleri aldılar. Polis ve jandarma ekipleri özellikle şehir giriş, çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktalarında kimlik sorgulaması yapıp, alkol ölçümü yaptılar.

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Çetin, yılbaşı mesaisi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunarak, itfaiye erlerinin her yılbaşında olduğu gibi bu yılda görevlerinin başında olduklarını aktararak, “Bizler itfaiye olarak 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Bu gün gündüz yine yangın ihbarlarımız vardı ve en asgari zamanda reaksiyon gösterip olaya müdahale ettiler. Gecede görevimizin başında olacağız, nöbetçi ekibimiz 2018 yılının ilk gününde görevlerinin başında olacaklar” diye konuştu.

Öte yandan, polis ve jandarma tarafından oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerin gece boyunca devam edeceği öğrenilirken, kontrol noktalarında geniş güvenlik önlemleri alınması da dikkatlerden kaçmadı.