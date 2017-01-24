12 eski polis ByLock'tan tutuklandı
Denizli merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 13 eski emniyet mensubundan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
Denizli merkezli, Manisa, İstanbul, İzmir, Isparta, Mersin, Uşak ve Eskişehir'de düzenlenen operasyon kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 31 şüpheli gözaltına alınmış, dün mahkemeye sevk edilen 15 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Gözaltında bulunan 13 eski emniyet mensubu, Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Zanlıların ifadesinin alınmasından sonra 13 şüpheliden 12'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Soruşturma kapsamında 31 şüpheliden yakalanan 28 kişiden 26'sı tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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