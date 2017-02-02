Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

12 ilde 2 komiser ve 14 komiser yardımcısı gözaltına alındı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 ilde 2 komiser ve 14 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Balıkesir, Afyonkarahisar, Adana, Adıyaman, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye ve Şanlıurfa'da, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "bylock" kullandıkları tespit edilen 2 komiser ve 14 komiser yardımcısı yakalandı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Defne Joy Foster’ın annesi: Kızımın ölümüne onlar sebep oldu

Defne Joy Foster’ın annesi: Kızımın ölümüne onlar sebep oldu

Robot yarasa şaşkınlık içinde bıraktı

Robot yarasa şaşkınlık içinde bıraktı

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Sınırları zorlayan pratik bilgiler

Sınırları zorlayan pratik bilgiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA