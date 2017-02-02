12 ilde 2 komiser ve 14 komiser yardımcısı gözaltına alındı
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 ilde 2 komiser ve 14 komiser yardımcısı gözaltına alındı.
- İHA
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Balıkesir, Afyonkarahisar, Adana, Adıyaman, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye ve Şanlıurfa'da, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "bylock" kullandıkları tespit edilen 2 komiser ve 14 komiser yardımcısı yakalandı.
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