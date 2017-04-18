12 şehit haberi sonrası alçak tweet
Tunceli'de, içerisinde Ovacık İlçesi Hakimi ve güvenlik güçlerinin bulunduğu polis helikopteri düştü.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopterin düşmesi sonucu 12 kişi şehit oldu.
VATANDAŞ SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI
Tüm Türkiye'yi yasa boğan haber sonrası sosyal medyada çirkin tweetler atanlar oldu. Atılan tweetlere sert tepki gösteren kullanıcılar şahıslar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için savcıları göreve çağırdı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.