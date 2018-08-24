Kocaeli'de 12 yaşındaki çocuk babasının tabancasıyla arkadaşını vurdu

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Hasaneyn Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.S. (12), arkadaşı A.Y. (10) ile oynarken babasına ait kurusıkı tabancayı getirdi. Bir süre tabanca ile oynayan Y.S., A.Y.’ye ateş etti. Kurşunun bacağına isabet ettiği A.Y. yaralanırken, Y.S. panikle olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.Y., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine, ardından da hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.