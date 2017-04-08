Adıyaman'da FETÖ operasyonuna 13 tutuklama
Adıyaman'da, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 16 eski polisten 13'ü tutuklandı.
- DHA
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, mesleklerinden ihraç edilen polislere yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 13 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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