13 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Polis ekipleri yaptığı teknik takibin ardından 14'ü çeşitli rütbelerde subay, 6'sı ise örgüt içerisinde 'abi' olarak adlandırılan 20 kişiyi belirledi. Ekipler sabah saatlerinde şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli Bursa, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Iğdır, Muğla, Antalya, Edirne ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlattı. Polis ekiplerinin adreslerdeki çalışmaları devam ediyor.

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından örgütün Trabzon'un Akçaabat ilçesi yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında Trabzon merkezli Ordu, ve Samsun'da aralarında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim görevlileri, memur, öğretmen, zabıta, esnaf ve iş adamlarının bulunduğu 30 kişi dün gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sorgusunun sürdüğü kaydedildi.