13 Nisan reyting sonuçları İstanbullu Gelin Arka Sokaklar Aşk ve Mavi kim birinci?

Reyting sonuçları 13 Nisan 2018 hangi dizi birinci oldu? Televizyonun reyting savaşları kıyasıya bir şekilde sürüyor. 13 Nisan Cuma akşamı da birbirinden iddialı diziler izleyicisiyle buluştu ve reyting yarışı nefes kesti. Dizilerin ve programların yayın hayatını yakından etkileyen reyting sistemi yapımcılar, oyuncular, kanal yöneticileri ve reklam verenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Reyting sonuçları aynı zamanda vatandaşlar tarafından da merakla araştırılıyor. Peki 13 Nisan 2018 Cuma reyting sonuçları nasıl, kim birinci oldu? TRT 1’de iddialı tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid yayınlanırken, ATV’nin dram dizisi Aşk ve Mavi izleyicisiyle buluştu. Kanal D’nin yıllardır hız kesmeden yayınına devam eden dizisi Arka Sokaklar ise tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Star TV’de İstanbullu Gelin nefes keserken FOX’un kozu Bir Mucize Olsun dizisi oldu.

13 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

13 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları açıklandığı takdirde haberimizden bulabilirsiniz.

GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI

6 Nisan reyting sonuçlarına göre 3 puan türünde totel de Arka Sokaklar birinci olurken, AB 'de İstanbullu Gelin , ABC1'de ikinci Arka Sokaklar dizisinin olmuştur.

TOTAL

AB

AB1

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Öncelikle reyting ölçümünün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. Reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu asla ve kata bilinmez.

Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. Aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. Böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar. Reyting denekleri şirketlerin aldığı başvurular arasından seçiliyor. Denekler evlerinde televizyonlarını açtığı cihaz kayda giriyor ve hangi kanal izleniyorsa onun reytingi artmaya başlıyor.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

3- Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B TOTAL NEDİR ?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.