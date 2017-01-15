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Orgeneral Akar DEAŞ ile Mücadele İttifakı toplantısına katılacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suudi Arabistan'daki 13 ülkenin genelkurmay başkanının yer alacağı 'DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katılacak.

  • ANKARA (AA)
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan'da, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında 13 ülkenin genelkurmay başkanının yer alacağı toplantıya katılacak.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Akar, Riyad'da 13 ülke genelkurmay başkanının bulunacağı "DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı"nda yer alacak.

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