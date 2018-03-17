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13'üncü kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kayseri'de, inşaat işçisi İlhan Ardıç (30), çalıştığı 15 katlı inşaatın 13'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Olay, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde bulunan 15 katlı inşaatta meydana geldi. İlhan Ardıç, 13'üncü kattaki yük asansöründe çalıştığı sırada dengesini kaybederek şağı düştü. Diğer işçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ardıç'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İnşaat işçisinin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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