14 askerin þehit olduðu hain saldýrýda yaralanan asker o anlarý anlattý

Kayseri'de geçen yýl Aralýk ayýnda PKK'lý teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediði saldýrýda yaralanan piyade er Kayahan Uluhan, tedavisinin ardýndan Afyonkarahisar'ýn Sandýklý Ýlçesi'ne baðlý Ürküt Köyü'ndeki baba ocaðýna geldi. Babasý Bahattin Uluhan (47), annesi Fatma (43), ablasý Hacer (22), kardeþleri Ercan (14) ve Gözdenur (13) ile hasret gideren Kayahan Uluhan, saldýrý anýnda yaþadýklarýný anlattý. Uluhan, "Hakkari'nin Çukurca Ýlçesi'nden geleli bir hafta olmuþtu. Çarþý iznine çýkýyorduk. Otobüsün sol arkasýnda oturmaktaydým. Patlama sonrasý gözlerim geçici görme kaybý yaþadý. Araçtan kendim çýkamadým. Arkadaþlarýn yardýmý ile otobüsten çýkartýlarak dýþarýya yatýrýldým. Daha sonra ambulansa aldýlar. Hastaneye kadar her þey normaldi. Hastaneden sonrasýný hatýrlamýyorum. Önümde oturan 7 arkadaþým vardý. Arkamda Hakkari Çukurca'da beraber görev yaptýðýmýz devrem vardý. Þehit oldular, mekanlarý cennet olsun. Ayný patlamada þehit olan Kamil Tunç'un hemþehrim olduðunu bilmiyordum. Patlamadan iki gün önce revirde görmüþtüm. Konuþmuþluðumuz vardý. Mekaný cennet olsun, nur içinde yatsýn kardeþim" diye konuþtu.

'BU VATAN KOLAY KAZANILMADI'

Patlamayý televizyondan öðrendiðini aktaran baba 47 yaþýndaki Bahattin Uluhan, "Patlamayý öðrenir öðrenmez þok oldum. Kayseri'ye gittik. Gittiðimizde oðlumu bilemedim. Allah kimsenin baþýna vermesin, çok zor. 40 gün Ankara GATA'da kaldýk. Oðlumun eve dönmesinden mutluluk duydum. Bu vatan kolay kazanýlmadý. Biz de bu vataný asla teslim etmeyeceðiz. Bir oðlum daha var onu da göndermeye hazýrým" dedi.

Kayahan Uluhan'ýn baba ocaðýndaki evi önüne Türk bayraðý asýlýrken, ev geçmiþ olsun ziyaretine gelenlerin akýnýna uðradý.