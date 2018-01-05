14 aylık bebeğin ihmal yüzünden öldüğü iddiasında doktorlara soruşturma

Bebeğin otopsisinde, bir adet kuru fasulyenin solunum pasajını doldurduğu tespit edildi. Aile, olayın araştırılarak, ihmali olanlar hakkında işlem yapılmasını istedi. Üniversite yönetimi, ihmali olduğu iddia edilen doktorlar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Çınar ilçesine bağlı Beneklitaş köyünde yaşayan 12 nüfuslu Çimen ailesinin 14 aylık bebeği Fatih Çimen, 2 Ocak’ta evde fasulye tanelerini yuttu. Bebeğin şiddetli bir şekilde öksürmesi üzerine durumu fark eden anne ve ağabey müdahale ederek fasulyeyi çıkarmayı başardı. Ancak bebeğin öksürüğü kesilmedi. Çabaları sonuç vermeyen aile, bebeği Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdü. Burada kontrolleri yapılan ve çekilen röntgende bir şey bulunmayan bebek, daha sonra ailesi tarafından, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Tıp Fakültesinde yapılan kontrollerden sonra doktorların bebeğin durumunun iyi olduğunu söyleyerek aileyi eve gönderdiği ileri sürüldü. Aile eve geldikten sonraki sabah saat 08.30 sıralarında Fatih bebek tekrar fenalaştı. Acil bir şekilde hastaneye götürülmeye çalışılan bebek, yolda hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna getirildi. Burada Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan otopside 1 adet beyaz renkli, sert, solunum pasajının tamamını dolduran kuru fasulye tespit edildi. Bebeklerinin ölümünde doktorların ihmali olduğunu iddia eden aile, şikayette bulundu.

“Yere düşen taneleri yutmuş”

Oğlunu önceki gün hastaneye götürdüklerini anlatan acılı baba Mahmut Çimen, “Müşahede altında tutmamışlar. Hiçbir şey yapmamışlar, ‘Eve götürün çocuğun bir şeyi yoktur’ demişler. 14 aylıktı. Evde gezerken mutfakta yere düşen fasulyeleri yemiş. Doktorlara hem acilde hem de fakültede söylemişler çocuğun fasulye yuttuğunu ve boğazında fasulye olduğunu. ‘Bir şey bulmadık, çocuğun bir şeyi yok’ diyerek çocuğu eve gönderiyorlar” dedi.

“Durumu ağırlaştı, yetiştiremedik”

Ağabey Özcan Çimen ise ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını anlatarak, “Daha sonra onu götürüp çocuk hastanesi acilinde sevk işlemlerinin yapılmasını istedik. Ben ilk müdahalede yabancı cisim kaçtığı söyledim ve ilk müdahalenin oraya yapılmasını söyledim. Hastanede, ‘Grafi (Röntgen) çekelim bir var mı yok mu onu tespit edelim’ dediler. Daha sonra bir şeyin olmadığını söylediler. Arabamıza bindik, fakülteye gittik. Orada da yine grafi istediler bizden. Ben grafiyi çektiğimizi oradan geldiğimiz söyledim. Röntgen istediler röntgen çektirdik sonuçları verdik. Baktılar pek bir şey gözükmüyordu boğazda. 24 veya 48 saat gözaltında bulundurulması lazım çünkü ne olur ne olmaz. Bronşiti var diye onu direkt eve gönderemezsiniz ki. Doktor bana diyor ‘Eve gidin eğer ağırlaşırsa tekrar getirin’. Durumu ağırlaştı, yetiştiremedik” diye konuştu.

Öte yandan, üniversite yetkilileri, çocuğun hastaneye getirildiği akşam görevli olan ve ihmali olduğu iddia edilen doktorlar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.