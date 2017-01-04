Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

14 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 12 DEAŞ hedefinin imha edildiğini, 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TSK: Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Suriye’nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ’a ait 12 hedef imha edilmiştir.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şüpheli aracı kovalayan polis otosu tankerle çarpıştı: 2 şehit

Şüpheli aracı kovalayan polis otosu tankerle çarpıştı: 2 şehit

Whatsapp kullananlar dikkat!

Whatsapp kullananlar dikkat!

Kışın güvercinlerin yemi esnaf veriyor

Kışın güvercinlerin yemi esnaf veriyor

Yanardağın içinden elmas çıktı

Yanardağın içinden elmas çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA