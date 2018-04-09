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14-15 Nisan'da gerçekleştirilecek olan AÖF sınav yerleri açıklandı

AÖF sınavları bu haftasonu gerçekleştirilecek. Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF sınav belgesini adaylar 'https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim' adresinden temin edebilecekler.

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) 14-15 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak Açıköğretim, İşletme, İktisat Fakülteleri sınav giriş yerleri belli oldu. Adaylar AÖF sınav giriş belgesini http://aof.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak vaya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF sınavları 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak.

AÖF sınavına girmek için gerekli belgeler

- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi g eçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu ama çla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksi k olsa öğrenci sınava alınmaz.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

AÖF sınav geçme notları

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

(Yenişafak)

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