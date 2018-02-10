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149 yıllık ‘iyilik’ arşivi

Türk Kızılayı, kurulduğu 1868 yılından bugüne 149 yıllık görsel arşivini internet üzerinden halka açtı. Arşivde ‘Kut’ül Amare’ cephesinde develerle yaralı taşınmasından Filistin’e uzanan yüzlerce fotoğraf yer alıyor.

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Kızılay savaşlarda, mübadele yollarında, depremlerde, afet bölgelerinde, ülke topraklarında ve uzak coğrafyalarda verdiği hizmetin 149 yıllık  fotoğraflarını araştırmacıların ve vatandaşların kullanımına açtı.

TARİHE IŞIK TUTUYOR

Kizilaytarih.org arşiv sitesinde Kut-ül Amare cephesinde develerle yaralı taşınmasından Filistin cephesine kadar yüzlerce tarihi fotoğraf araştırmacıların hizmetinde. ‘Hilal-i Ahmer cephe hastanesinde bir binbaşı... Gazi Mustafa Kemal’ gibi tarihi konuların da ele alındığı sitede yüzlerce makale yer alıyor. Kızılay arşivi 1868 yılı Mecruhin ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti’nden Türk Kızılayı’na kadar uzanan döneme ait belgelere sahip. Türk-Yunan Savaşı ile başlayan, ardından Trablusgarp, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ile devam eden ve Kurtuluş Savaşı’yla son bulan döneme ait binlerce belge de arşivde bulunuyor. Arşiv, Kızılay’ın bugün olduğu gibi kurulduğu ilk andan itibaren, insani yardım alanında iz bırakan ve toplumumuzun tüm bireylerine “Biz Oradaydık” gururunu yaşatan iyilik çalışmalarını sunmanın yanı sıra ülkemizin tarihine de tanıklık ediyor. 

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