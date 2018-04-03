15 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi için tutuklama talebi
Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
- AA
Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
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