15 elektrik santralinde elektrik kesintisi yaşandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 5 bin 605 megavat kurulu güce sahip 15 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Elazığ'daki bin 330 megavat kapasiteli Keban Hidroelektrik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti, 20 dakika sürdü.

Öte yandan dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam 1 milyon 590 bin 245 lira oldu.

İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanan iletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam 11 bin 448 megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.

Türkiye'de elektriğin sürekli ve düzenli iletiminin sağlanamadığı durumlarda iletim sisteminde kısıt maliyeti oluşuyor. Söz konusu kısıt maliyetleri, EPİAŞ'ın yapacağı aylık uzlaştırma işlemleri sonunda netleşecek.