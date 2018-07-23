15 maganda hakim karşısında

Kırıkkale’de 20 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi’ndeki 1281. Sokak'ta bir düğün töreninde bir grup maganda havaya ateş etmek istedi. Düğünde bulunan nöbetçi polisler ise magandaların havaya ateş etmesini engellemeye çalışınca arbede yaşandı. Olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet polisi gelerek 15 magandayı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçerek Emniyet Müdürlüğüne götürülen magandalar, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkartıldı.