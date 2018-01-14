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15 Ocak Yozgat Niğde yarın okullar tatil mi? Yozgat Niğde kar tatili kararı

Ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Yozgat ve Niğde’de de etkisini gösteriyor. Bu nedenle Yozgat ve Niğde’de yarın okullar tatil mi 15 Ocak Yozgat Niğde kar tatili var mı sorularına öğrenci ve veliler yanıt arıyor. Yozgat’ta ve Niğde’de etkisini göstermeye başlayan kar yağışı hafta boyunca sürecek. İki ilimizde de kar yağışının Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. İşte, Yozgat Niğde hava durumu ve Yozgat Niğde’de yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı.

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Yozgat Niğde yarın okullar tatil mi? 15 Ocak Pazartesi Yozgat Niğde kar tatili var mı sorusuna ilde yaşayan vatandaşlar ve öğrenciler yanıt aramaya başladı. Bunun nedeni ise Yozgat ve Niğde’de kar yağışının etkili olmaya başlaması oldu. Peki, Yozgat Niğde Valiliği veya MEB kar tatili açıklaması geldi mi? İllerin genelinde bu akşam etkisini göstermeye başlayan kar yağışı gece saatlerinde de sürecek ve 15 Ocak Pazartesi günü de devam edecek. Kar yağışının hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Henüz netleşmiş bir kar tatili kararı bulunmuyor. Yozgat ve Niğde’de yarın okullar tatil edilirse bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

YOZGAT 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Yozgat 5 günlük hava tahminlerine göre, Pazar gecesi etkili olacak kar yağışının etkisini Pazartesi ve Salı günleri de göstermesi bekleniyor. Çarşamba günü karla karışık yağmur yağışı beklenir, Perşembe ve Cuma günleri kar yağışı devam edecek. Cuma günü için tahmin edilen sıcaklık -6 derece oldu. 

NİĞDE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Niğde’de Pazartesi öğle saatlerine kadar etkisini gösterecek kar yağışı akşama doğru etkisini azaltacak. Pazartesi günü hafif kar yağışı beklenirken, tahminlerde Salı ve Çarşamba günü herhangi bir yağış görülmüyor. Ancak Perşembe günü tekrar başlayacak kar yağışı etkisini hafta sonuna doğru artıracak. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 18

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) kuvvetli olması bekleniyor. 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı geçeceği, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

 

YURT GENELİ PAZARTESİ GÜNÜ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU

Pazartesi günü yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın ve  İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu  Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların genellikle karla  karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur şeklinde olması ön  görülüyor.

Ülkenin doğu kesimleri ile Kıyı Ege'nin salı günü çok bulutlu, Doğu  Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Kıyı Ege'nin sağanak  yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batı kesimlerinin çarşamba günü parçalı ve yer yer çok bulutlu,  Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in  yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi  bekleniyor.

Ülke genelinin perşembe günü parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu  Anadolu'nun doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında tüm yurdun  yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, İç Ege, Göller  Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yağış alan  kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ön görülüyor.

 

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