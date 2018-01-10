15 tatil geri sayım sömestr tatiline kaç gün kaldı? 2018’de okul ne zaman kapanacak?

15 tatil ne zaman 2018 geri sayım sürüyor. Sömestr tatiline kaç gün kaldı? 2018’de okulların ne zaman kapanacağını merak eden öğrenciler bu gibi soruların yanıtlarını arıyor. Öğrencilerin meraklı bekleyişinin yanı sıra veliler de 15 tatil geri sayımıyla birlikte tatili iple çekiyor. Yeni tatil yapmak isteyen aileler için 15 tatil bir fırsat olacak. Peki, 2018 Ocak ayında başlayacak sömestr tatiline kaç gün kaldı, ne zaman? İşte, yanıtı. Tatil planları şimdiden hazırlanırken, 2017-2018 MEB eğitim öğretim takvimi de açıklandı. 15 tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenler 5 Şubat 2018 tarihinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine başlayacak ve yeni bir maratona yelken açılacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB takvimde yer alan tarihlere göre 15 tatil yani ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

ÖĞRENCİLERİN DEVAMSIZLIK YANİ OKULA GELMEMEK İÇİN KAÇ GÜN HAKKI VAR?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMİ

-I.Yarıyılın sona ermesi (Birinci dönem); 19 Ocak 2018 Cuma

-I.Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili); 22 Ocak 2018 Pazartesi-02 Şubat 2018 Cuma

-II.Yarıyılın Başlaması; 05 Şubat 2018 Pazartesi

-2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Kapanması; 08 Haziran 2018 Cuma

-Haziran 2017 Yılsonu Mesleki Çalışmalar; 11 Haziran 2018 Pazartesi-22 Haziran 2018 Cuma

-2018 Ramazan Bayramı Tarihleri; 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 13:00'te başlar, 17 Haziran 2018 Pazar akşamı sona erer.

-Öğretmenler İçin Yaz Tatili Başlangıcı; 01 Temmuz 2018 Pazar

E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER

2018 yılına ait resmi tatiller aşağıda listelenmiştir.

= 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 15 tatil (yarıyıl) tatili

= 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

= 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

= 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

= 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

= 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

= 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

= 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

= 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

= 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

= 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

= 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

= 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

= 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

= 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

= 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

= 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yapacak olan öğrencilerin ilk olarak tüm ders notlarının kesinleşen notlarını toplaması ve çıkan toplam ders sayısına bölmesi gerekmektedir. Sonuç 0 ile 100 arasında değişen bir rakam olacaktır. Çıkan sonucun 85 ve üzerinde olması halinde öğrenciler karneleri ile birlikte de takdir almaya hak kazanacaktır. Fakat 85’ten düşük fakat 80’den büyük olan notlar için ise teşekkür belgesi verilecektir. Yapılacak olan hesaplamalar sonrasında belirtilen aralıklara göre takdir ya da teşekkür alınıp alınmayacağı kolayca öğrenilebilir. E okul tarafından sunulan kolaylıklardan birisi olan takdir teşekkür hesaplama işlemleri sayesinde öğrenci eğitim dönemlerinde en çok merak ettikleri soruların yanıtını da bulabilmektedir.