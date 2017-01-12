15 Temmuz anısına 1 TL basıldı

Tura bölümünde Türk bayrağına uzanmış eller bulunan 1 TL’lerden Kayseri’de Merkez Bankası Şubesi tarafından, 600 bin adet dağıtıldı. 15 Temmuz darbe girişimini engelleyerek, bu uğurda şehit ve gazi olanların anısına özel olarak Darphane tarafından basılan 1 TL, 2017’nin ilk günlerinde dağıtıldı.

Darphane tarafından basılan özel paralarda, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit ve gazi olanların hatırası yaşatıldı. Darphane tarafından sürdürülen 2 aylık çalışma sonucunda 1 liralar, herkesin cebine girecek şekilde 80 milyon adet basıldı.