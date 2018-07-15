15 Temmuz Anma Töreni'nin en küçük katılımcısı: Azel Bebek

Azel bebek vatandaşların ilgi odağı oldu. Annesinin kucağında Kısıklı Meydanı'ndan yürüyenler arasında 5 aylık Azel Öztürk adlı bebek de vardı.
'Türkiye' yazılı kırmızı bir bandana ve yemeniyle bağlı olan Azel bebeği vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntüledi.
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