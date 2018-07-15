15 Temmuz Anma Töreni'nin en küçük katılımcısı: Azel Bebek

Azel bebek vatandaşların ilgi odağı oldu. Annesinin kucağında Kısıklı Meydanı'ndan yürüyenler arasında 5 aylık Azel Öztürk adlı bebek de vardı.

'Türkiye' yazılı kırmızı bir bandana ve yemeniyle bağlı olan Azel bebeği vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntüledi.