'15 Temmuz Darbe Girişimi' çizgi roman oluyor

57 yaşındaki Erbil Işın, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi ve halkın verdiği mücadeleyi çizgi romanla anlatarak, yarınlara taşımaya karar verdi. 100 sayfa olacak ‘15 Temmuz’ çizgi romanın 53 sayfasını 5 aylık bir sürede tamamlayan Işın, kalan 47 sayfayı 2 ayda tamamlamayı hedefliyor. Işın, 15 Temmuz 2017’den önce de hayırseverler tarafından bastırılıp ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılmasını istiyor.

“Ömer Halisdemir’in hayatı beni çok etkiledi”

Bugüne kadar resim ve karikatürün yanında birçok çizgi roman çizdiğini anlatan Işın '15 Temmuz' çizgi romanı için hayatının en önemli sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Işın, “15 Temmuz gecesi o darbe girişimini görünce benim tüylerim diken diken oldu. O geceden 1 ay sonra çizgi roman yapmaya karar verdim. Bu bir çizgi roman ama belgesel niteliğinde olacak. Bu romanı yapmamdaki gayem 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden Ömer Halisdemir’in hayatı beni çok etkiledi. Onu ölümsüzleştirmek için böyle bir çizgi roman yaptım” dedi.

“Ücretsiz dağıtılmasını gönülden istiyorum”

Çizgi romanın yayılması için destek beklediğini kaydeden Işın, “Ben zengin bir insan değilim. Keşke zengin olsaydım bu kitabı basar, bedava olarak dağıtırdım. Bu kitabın basılmasında, dağıtılmasında sponsor belki Cumhurbaşkanımız, belki diğer insanlar bunu dağıtırlarsa ücretsiz olarak bunu gönülden istiyorum. Ben bu romanı yaparken beklentim olmadı, dağıtılırken de ücretsiz olmasını istiyorum. Herkesin okumasını istiyorum. 7’den 77’ye herkesin okuması için hazırladım. Resimleri, yazıları falan tablo gibi oldu” diye konuştu.

Adanalı Ressam-Karikatürist Erbil Işın çizgi romanında 15 Mart tarihinden 15 Temmuz gecesine kadar olan süreyi ele aldığını sözlerine ekledi.