15 Temmuz darbe girişimi Gine’de anlatıldı

Programa Gine Cumhuriyeti Başbakanı Dr. Kassıry Fofana, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Tibou Camara, İletişim Bakanı Amara Sompare, Aile ve Sosyal İşler Bakanı Meryem Sylla, Kültür ve Spor Bakanı ve Gine Cumhurbaşkanlığı Protokol Şefi Armed Forces katıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu anma programında öncelikle aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. FETÖ’nün Gine'deki oluşumları ve uzantıları anlatıldı. TİKA’nın 59 ülkedeki 61 ofisinde ve ayrıca eş zamanlı proje yürüttüğü 170'e yakın ülkede bu konuyla ilgili ne kadar faaliyet gösterdiği programlar düzenlediği belirtildi.

15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı 2 filmin izlendiği programda, FETÖ ve benzeri örgütler hususunda dikkatli olunması gerekliliği dile getirildi.

Başbakan Fofana, TİKA'ya gerçekleştirdiği faaliyetler için teşekkürlerini iletti.