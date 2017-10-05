1Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir davada daha kararlar açıklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) olan Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin 3'ü firari 12 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 4 sanığa müebbet hapis cezası, 2 sanığa ise 9'ar yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 2 erin beraatine karar verirken, firari 3 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına aralarında "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki son savunmaları alındı. Savunmaları alınan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti. Sanık avukatları da bu yönde beyan vererek müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya yarım saat ara verildi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 9 yıl, Atahan Tatar'a müebbet hapis cezası, Selami Durcan'a müebbet hapis cezası, Tuna Han Ata'ya müebbet hapis cezası ile 7 yıl 6 ay ve Üyüp Baloğlu'na müebbet hapis cezası ile 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Sanık Adem Parlak'a 9 yıl hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, eski Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'ın Genelkurmay çatı davasında müebbet hapis cezası ile yargılandığı için bu davada sadece "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 9 yıl verilmesini kararlaştırdı. Davanın tutuksuz sanığı olan 2 erin beraatine hükmeden mahkeme, davanın firari sanıkları Nuh Altınsoy, Uğur Karaca ve Yavuz Sezer'in dosyalarının ayrılarak yakalama kararının infazının beklenilmesini kararlaştırdı.