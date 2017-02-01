15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda (Esenler otogarı) yangın

Son dakika Esenler otogarda yangın çıktı. İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan ve otobüslerle ulaşım ağının kalbi olarak sayılan Esenler otogarında yangın çıktı. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda çıkan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının otobüsten kaynaklandığı ileri sürüldü. Bilgiler geldikçe Esenler otogar yangını son dakika gelişmelerinin detayları haberimizde yer alacak.

İstanbul Esenler Otogarı'nda park halindeki iki otobüste çıkan yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Bayrampaşpaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı alt katta park halindeki iki otobüste saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilemsi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otogar Metro istasyonu kapatılırken metro seferleri her iki yönden durduruldu.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Her iki otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından 1 saat ara verilen metro seferleri tekrar başlatıldı.