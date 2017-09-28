15 Temmuz Derneği Başkanı Şebik: Şehit ailelerimizin sinir uçlarıyla oynandığı bir durum yaşanıyor

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, FETÖ'nün darbe girişimi sanıklarının mahkemede yaptıkları savunmalara ilişkin, "Şehit ailelerimizin sinir uçlarıyla oynandığı bir durum yaşanıyor. Aynı merkezden verilmiş ifadeleri düğmeye basılmış gibi papağan şeklinde söylüyor sanıklar" dedi.

Dernek Başkanı Şebik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davaları yakından takip ettiğini, sanık sandalyesinde oturanların verdikleri ifadelerin savunma yapmanın ötesinde "sulandırma" niyeti taşıdığını söyledi.

Şebik, "Şehit ailelerimizin sinir uçlarıyla oynandığı bir durum yaşanıyor. Aynı merkezden verilmiş ifadeleri düğmeye basılmış gibi papağan şeklinde söylüyor sanıklar. Zaten klasik bir FETÖ'cü, aslında çok iyi yalan söyleyen bir kişidir." ifadesini kullandı.

Akıncı Üssü davası sanıklarının ifadelerine işaret eden Şebik, "Bir sanık ifade verirken, 'Emri kimden aldın?' denildiğinde referans gösterirken o emri aldığı kişi ya ölmüş ya da firari biri oluyor. Sanık sandalyesinde oturup da 'Bana emri şu verdi' diyen hiç kimse yok. Ana davada sadece bir kişi isim verdi. Bu çok komik bir şey." şeklinde konuştu.

"Yabancı basın, davaları birbirine karıştırıyor"

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davaları takip edenler arasında yurt dışından gelen gazetecilerin de bulunduğunu anımsatan Şebik, yabancı gazetecilerin yaptığı haberlerde, FETÖ sanıkları ile tutuklu gazetecilerin durumunu karıştırdığını söyledi. Şebik, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin davasıyla devam eden darbe girişimi davalarındaki FETÖ sanıklarının durumunu birbirine karıştırıp 'ifade özgürlüğü yok' noktasına getiriyorlar. Mahkeme salonlarına giren FETÖ'cüleri resmederek, 'Bakın, sanıklar karga tulumba mahkeme salonlarına taşınıyor. Türkiye'de ifade özgürlüğü yok, yargılamalar sıkıntılı ve burası hakikaten zorlukla yönetilen bir ülke' algısını batı, dünyaya yaymaya çalışıyor."

"Adalet ve hukuktan bahsedilmeyecekti"

Geçmişteki darbeler ve sonrasında yapılan yargılamalara da işaret eden Tarık Şebik, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olması halinde insanların yaşam hakkının ve hürriyetinin elinden alacağına dikkati çekti.

1980 darbesinde Erdal Eren'in yaşı büyütülerek idam edildiğini hatırlatan Şebik, "Eğer FETÖ 15 Temmuz'da başarılı olsaydı, 12 Eylül darbesindeki gibi yapılmamışı yapmış ve hatta iddia ediyorum öldürülmemişi öldürmüş gibi gösterip öylesine suç isnat ederlerdi ki. Evet bizim hukukumuzda idam yok ama ağırlaştırılmış müebbeti kim bilir kaçla çarpıp vatanımızı koruyan insanlara verirlerdi. Adaletten ve hukuktan asla bahsedemezdik." değerlendirmesini yaptı.