15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik: 15 Temmuz ruhunu unutturmayacağız

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, 15 Temmuz ruhunu unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Şebik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerinin amaçlarından birinin darbe girişimini milli hafızada canlı tutarak gelecek nesillere aktarmak, ikincisinin ise şehit aileleri ve gazilerle kardeşlik hukuku kurarak onlarla o ünsiyeti geliştirmek ve bunu her zaman perçinlemek olduğunu belirtti.

Şehit aileleri ve gazilere ulaşarak sorunlarını dinlediklerini ifade eden Şebik, bu kapsamda dernek çatısı altında bir psikolog ekibi kurduklarını vurguladı.

Bu ekiple 3 bin 850 ev ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan Şebik, "15 Temmuz ruhunu unutmayacak, unutturmayacağız ve bunun için her türlü programı derneğimiz yapacak, yapılanların içinde olacak." diye konuştu.

Şebik, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 15 Temmuz Uluslararası Sempozyumu'nu düzenlediklerini, ayrıca yabancı basın mensuplarını da ağırladıklarını dile getirerek, bu kapsamda 19 farklı ülkeden 121 gazeteci ile bir araya geldiklerini belirtti.

Gelen yabancı gazetecilere gaziler ve şehit yakınlarının da eşlik ettiğini anlatan Şebik, onlara Şehitler Makamı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile olayların yaşandığı diğer yerleri gezdirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Tüm davaları takip ediyoruz"

Şebik, hukuk birimleriyle Türkiye'deki tüm davaları takip ettiklerini belirterek, "Orada protestolar gerçekleştirecek işi de organize ediyoruz çünkü bu alçaklar 'Mahkeme salonlarında toplumun bize bir tepkisi yok' algısına kapılmamalı. Hayır, toplum tepkili ve isyan halinde ama var olan bu durumu adliyelerde de göstermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nerede, hangi davaların olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak vatandaşları bilgilendirdiklerini belirten Şebik, Silivri ve Sincan'da görülen davalara gitmek isteyen vatandaşlara ulaşım imkanı sağladıklarını söyledi.

Şebik, sanıkların duruşma salonlarında şehit yakınları ve gazileri galeyana getirmek isteyen beyanlarda bulunduklarına vurgu yaparak, "Yargı sistemimizin son derece hassas, titiz ve hızlı çalışmasından dolayı davalar sonuca geliyor. Kalan davaların çoğunun bu yılın sonunda bitmesini bekliyoruz." dedi.

"Yurt dışında anlatacağız"

Yurt dışında çeşitli programlar planladıklarını dile getiren Şebik, yargılamaların nasıl adaletli şekilde ilerlediğini anlatacaklarını kaydetti.

Tarık Şebik, sanıkların duruşma salonlarında özgürce, zaman sınırı olmadan savunma yaptıklarını anlatarak, davaların uzamasının sebebinin bu olduğunu aktardı.

Davalar ilk başladığında duruşmalarda sanıkların söylediği yalanlar karşısında iki ay kendine gelemediğine vurgu yapan Şebik, "Her şey apaçık gün gibi meydanda iken yalan beyanlarla savunma yapıyorlar." diye konuştu.

Derneklerinin geçen yıl Antalya'da şehit aileleri kampı düzenlediğini anlatarak, gazilerle de her yıl ortak aile piknikleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

"İki binin üzerinde seminer düzenledik"

Şebik, 15 Temmuz ruhunu, liselerde, üniversitelerde, yurtlarda, belediyelerin kültür merkezlerinde göstermek için 2 binin üzerinde seminer düzenlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 15 Temmuz Müzesi açacaklarını aktaran Şebik, bu müzenin Türkiye'nin darbe tarihi anlamında çok önemli bir işlev göreceğini söyledi.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, herhangi bir yerde kayıt altına alınmayan vakalara da ulaştıklarını dile getirerek, "Darbe gecesi F-16'lar alçak uçuş yaptığı için ondan sonra odasında tek başına yatamayıp ailesiyle yatan, altına kaçıran çocuklar var. Bunun gibi birçok vaka var. Bunlarla yaptığımız ev ziyaretlerinde karşılaşıyoruz. Biz bu grupları alarak onlarla özel bir çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.

Bazı siyasetçilerin açıklamalarıyla şehit aileleri ve gazileri üzdüğünü, anlatarak, "Biri diyor ki onları serbest bırakın, diğeri kontrollü darbeydi diyor. Ayağı kopan gazimiz de 'madem kontrollü darbeydi ben neden ayağımı kontrol edemiyorum' diyor." ifadelerini kullandı.

"Her ayın 15'inde 251 hatim programı"

Şebik, derneklerde "gençlik komisyonu" ve "hanımlar komisyonu" adıyla iki komisyon kurduklarını anlatarak, "15 Temmuz'un bir gençlik hareketi ruhunu, bu ateşi daimi olarak yakıyor olmamız lazım. Üniversitelerde kuracakları 15 Temmuz kulüpleri' ile darbe gecesinde ne olduğunu, nelerin yaşandığını, bundan sonra olmaması için nelerin yapılması gerektiği anlatılacak. Onun için gençlik komisyonlarımızda yer almak isteyen herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Her ayın 15'inde farklı bir ilde 251 hatim programı yaptıklarına dikkati çeken Şebik, bu ay da Şehzadebaşı Camisi'nde hatim programı düzenleyeceklerini kaydetti.