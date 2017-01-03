15 Temmuz destanını yazanlar Sultangazi'de buluştu

15 Temmuz gazileri ile şehit aileleri Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği programda bir araya geldi. Cebeci Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltılı programa; İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Musa İlhan, 15 Temmuz gazileri ile şehit yakınları katıldı.

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 15 Temmuz’un tarihimiz açısından bir milat olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz; şanlı destanımızın miladıdır. O gece darbeye karşı milli irade dimdik ayakta durmuştur. O gece canlarını feda eden şehitlerimiz ile canları pahasına mücadele eden gazilerimizin emeklerini unutmayacağız. Bu millet onlara her zaman minnettar olacaktır” dedi.

İstanbul Milletvekili Şirin Ünal da 15 Temmuz’un, Türkiye üzerinde kanlı hesapları olanları, ülke ve dünya kamuoyu önünde tüm şeffaflığıyla ortaya çıkardığını söyledi. Ünal, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz o şanlı tarihi yazan kahramanlar olarak belleğimizde yer ettiler. Meydanları dolduran Türk halkı, demokrasiye ve ülkesine sahip çıktı" diye konuştu.