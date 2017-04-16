15 Temmuz gazi Sabri Ünal, oyunu kullandı

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için Pendik Kavakpınar İlköğretim Okulu'na ailesiyle birlikte gelen Ünal, 2330 numaralı sandıkta oy kullanma işlemini tamamladı.

Oy verme işleminden sonra konuşan Ünal, 2013'ten itibaren Türk milletinin birçok darbe teşebbüsüyle yüzleştiğini belirtti.

Bu teşebbüslerin sonuncusunun 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu hatırlatan Ünal, "Biz de bugün burada 15 Temmuz gazilerinden birisi olarak üstümüze düşen vazifeyi yerine getirdik. Tercihimizi kullandık, ümit ederim ki milletimiz de aynı şekilde tercihini kullanır." dedi.