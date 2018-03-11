15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Mehmetçik'e destek vermek için Hatay’a geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na sivil toplum kuruluşlarının desteği sürüyor. MİDDER üyeleri, Hatay’ın Hassa ilçesine gelerek harekata destek verdi. “MİDDER Mehmetçik’e yazıyor” kampanyası kapsamında yazılan mektuplar, sınırda görev yapan Mehmetçiğe teslim edildi.

İstanbul, Gaziantep, Adana ve çevre illerden şube başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasına 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları da katıldı. MİDDER Başkanı Serhat Çağ yaptığı açıklamada, “Biz bu mücadeleyi orada Suriye halkının kaybettikleri özgürlüklerini tekrar kazanmaları için, vatanlarına geri dönmeleri için veriyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin yazmış olduğu mektuplar var. Kürt gençlerinin yazmış olduğu mektuplar var. Kardeşlerimizin, gençlerimizin yapmış olduğu resimler var. Hepsi birbirinden kıymetli ve değerli. Allah razı olsun” dedi.