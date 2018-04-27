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15 Temmuz gazisi 21 ay sonra taburcu edildi

FETÖ’nün15 Temmuz darbe girişimi sırasında başından yaralanarak bitkisel hayata giren Gazi Mehmet Yaman, 21 ay süren tedavisinin ardından dün taburcu edildi. Yaman’ın doktoru Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tunç Öktenoğlu, hastanın bilinci kapalı ve çok kötü durumda hastaneye getirildiğini belirterek, “Toplam 10 defa ameliyat edildi.

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Çeşitli ameliyatlar yaptık. En son kafatasında bir eksiklik vardı. O kafatasındaki eksikliği gidermeye yönelik son ameliyatını yaptık. Uzun süre bilinci kapalı olan hastanın aylar içerisinde önce bilinci açıldı. Uzun süre solunum desteği alan hasta şimdi solunum desteği almadan kendini idare eder hale geldi” dedi.

MORAL OLUR

Yaman’ın eşi Dilek Yaman, eşiyle beraber 2 yıldır çok zor süreçler yaşadığını söyledi. O gece eşinin namaz kıldıktan sonra dışarı çıktığını ifade eden Yaman, “Köprüye gitmiş. Yanında  bir bomba patlamış. ‘O anda düştüm yere’ diyor. Cumhurbaşkanımız eve gelip ziyaret etti, sağ olsun. İnşallah evimize tekrar gelmesini isteriz, eşime de moral olur” ifadesini kullandı.  

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