15 Temmuz gazisi 21 ay sonra taburcu edildi

Çeşitli ameliyatlar yaptık. En son kafatasında bir eksiklik vardı. O kafatasındaki eksikliği gidermeye yönelik son ameliyatını yaptık. Uzun süre bilinci kapalı olan hastanın aylar içerisinde önce bilinci açıldı. Uzun süre solunum desteği alan hasta şimdi solunum desteği almadan kendini idare eder hale geldi” dedi.

MORAL OLUR

Yaman’ın eşi Dilek Yaman, eşiyle beraber 2 yıldır çok zor süreçler yaşadığını söyledi. O gece eşinin namaz kıldıktan sonra dışarı çıktığını ifade eden Yaman, “Köprüye gitmiş. Yanında bir bomba patlamış. ‘O anda düştüm yere’ diyor. Cumhurbaşkanımız eve gelip ziyaret etti, sağ olsun. İnşallah evimize tekrar gelmesini isteriz, eşime de moral olur” ifadesini kullandı.